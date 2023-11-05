5 ноября, источник: Фонтанка
«Кататься в шоу и спать». Туктамышева раскрыла свои планы
Туктамышева рассказала, что планирует кататься в шоу у Ильи Авербуха.
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Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева планирует кататься в шоу у Ильи Авербуха и много спать, передает РИА Новости. Об этом спортсменка рассказала после того, как объявила о приостановке карьеры.
«Планирую кататься в шоу Авербуха и спать. Я организатор карнавала в спектакле, девушка, которая пригласила всех. Крутилась в обруче без страховки. Было не страшно, но интересно. Нахожу в этом адреналин, чтобы с третьего этажа спускаться без страховки».
Елизавета Туктамышева объявила о приостановке карьеры 22 октября. По ее словам, она взяла перерыв и решила заняться собой, так как «последние два года были сложными».
Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряный призер командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер чемпионата России.