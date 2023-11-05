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5 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на понедельник

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки может усилиться ветер и пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на понедельник 6 ноября из-за усиления ветра и дождей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, погодные условия в республике в ближайшие сутки будут формировать атмосферные фронты, идущие с Западной Европы.

«Преобладание облачной погоды, на большей части территории дожди, ночью местами по северо-западу — сильные дожди», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что ветер будет юго-восточного направления с переходом на юго-западный, утром и днем — порывистый, в отдельных регионах страны — сильный.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +10°С, днем — от +6 до +12°С.

Во вторник 7 ноября погоду в стране будет определять неустойчивая влажная воздушная масса, смещающаяся с Атлантики, ночью — фронтальный раздел. Ночью повсеместно, а днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможен слабый туман. Ночью ожидается от +3 до +9°С, днем — от +7 до +13°С.

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