5 ноября, источник: Комсомольская правда
В конце ноября Ростовскую область накроют магнитные бури
Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях.
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В Ростовской области в конце ноября ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
По данным экспертов, в конце ноября в области ожидаются сильные магнитные бури. Пик придется на 26 и 27 ноября, их мощность составит пять баллов. Жителей также предупредили о магнитных бурях 9, 22, 24 и 25 ноября. Их мощность составит четыре балла.
Отметим, что метеозависимым людям в эти дни стоит лучше следить за своим здоровьем. По возможности стоит отказаться от поездок за рулем, употребления кофе и алкоголя. Также не стоит посещать спортзал. Полезно в такие периоды пить больше воды и выходить на прогулки.