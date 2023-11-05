Какой сегодня праздник: 6 ноября

Что интересного произошло 6 ноября
6 ноября по инициативе ООН отмечается с 2001 года такой праздник, как Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Именно для привлечения внимания к проблеме защиты природных экосистем от последствий применения боевого оружия и других средств, наносящих урон окружающей среде, и был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
В Швеции сегодня отмечают день, посвященный одной из наиболее почитаемых исторических личностей в истории страны. В этот день в 1632 году погиб в сражении под Лютценом король Густав Второй Адольф (1594−1632), правивший страной с 1611 по 1632 год. День Густава Адольфа (Gustavus Adolphus Day) — один из официальных дней, в честь которых в установленных законодательством местах поднимается государственный флаг. В Финляндии к этой дате приурочено празднование Дня шведской культуры (фин. Ruotsalaisuuden päivä, швед. Svenska dagen). Правление короля Густава Адольфа считается одной из ярких страниц в истории Швеции. В мировой истории этот человек также оставил заметный след как выдающийся политик, полководец и реформатор.
А еще сегодня День поиска центра города. Праздник тех, кто любит путешествовать по городу, для тех, кого по-английски называют city travelers, — любителей впечатлений и приключений не на дикой природе, а в городской суматохе. Но у всякого путешествия должна быть какая-нибудь цель, и поиск центра города подходит под такую цель! Можно поискать центр в кофейне, в фонтане, у памятника местному национальному герою или в обычном городском дворе.
Также на сегодня — в первую субботу ноября — выпадает такой праздник, как День мужчин. Инициатива его празднования принадлежит первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Идею, высказанную им в 2000 году, поддержали в ООН, но официального статуса этот праздник не получил. Но никто не помешает поздравить или порадовать своих близких мужчин или самих себя в этот день.
Исторические события 6 ноября в мире
1844-й — принята Конституция Доминиканской Республики;
1860-й — Авраам Линкольн избран 16-м президентом США;
1887-й — основан шотландский футбольный клуб «Селтик»;
1923-й — в Польше начинается Краковское восстание;
1957-й — в Ленинграде, на Марсовом поле, зажгли первый в стране Вечный огонь;
1960-й — запущен Киевский метрополитен;
1975-й — Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина;
2012-й — президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.
Исторические события 6 ноября в Казахстане
1972-й — министерством судостроительной промышленности зарегистрирован и приступил к производственной деятельности приборостроительный завод «Омега», который специализировался в области производства систем и комплексов для управления корабельными механизмами, аппаратуры внутрикорабельной связи, изделий точной механики судового приборостроения.
2009-й — в Костанае на реке Тобол состоялось торжественное открытие нового моста, строительство которого обошлось в 331 миллион тенге.
Дни рождения знаменитостей 6 ноября в мире.
В 1494 году родился Сулейман I Великолепный — 10-й султан Османской империи (с 1520), халиф (с 1538);
В 1814 году родился Адольф Сакс — бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона;
в 1946 году родился Джордж Янг — шотландский рок-музыкант и продюсер звукозаписи, наиболее известный как член австралийской рок-группы 1960-х годов The Easybeats. Также знаменит как соавтор международных хитов Friday on My Mind и Love Is in the Air и как продюсер и некоторое время басист австралийской рок-группы AC/DC;
в 1970 году родился Итан Хоук — американский актер, бывший муж Умы Турман, сыгравший Джека Хойта в фильме «Тренировочный день» (номинация на «Оскара» за лучшую роль второго плана);
в 1971 году родился Александр Носик — российский актёр театра и кино, телеведущий и педагог;
в 1988 году родился Кончита Вурст — австрийский поп-певец и дрэг-квин. Победитель конкурса «Евровидение-2014».
Кто родился 6 ноября в Казахстане
В 1920 году родился Наги Ильясов — участник Великой Отечественной войны, командир отделения разведки 2-го дивизиона 473-го артиллерийского полка (99-я стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт), Герой Советского Союза.
День смерти знаменитостей 6 ноября в мире
- В 1989 году умер Николай Горлов — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР;
- в 1998 году умер Борис Штерн — советский и украинский писатель-фантаст;
- в 2021 году умер Кажахмет Балахметов — министр просвещения КазСССР (1974−1987).
6 ноября в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник — день иконы Скорбящей Божьей Матери. В этот день православные верующие почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость».
Сегодня День ангела празднуют Афанасий, Виктория, Ангелина, Николай и Петр.