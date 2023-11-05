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5 ноября, источник: АиФ Челябинск

Челябинец поделился фотографиями северного сияния 5 ноября

Из-за сильной магнитной бури природное явление было заметно практически по всей стране.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

Челябинец поделился снимками северного сияния, сделанными вечером 5 ноября. Фотографии появились в сообществе AstroAlert, посвященном астрономическим наблюдениям.

По словам челябинца Владислава, красивые кадры удалось сделать в районе Кременкуля.

Отметим, что из-за сильной магнитной бури северное сияние невооруженным глазом вечером 5 ноября можно было наблюдать во многих регионах страны. О ярких всполохах на небе сообщали жители Перми, Тюмени, Уфы, Смоленска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Севастополя, Калининграда и других городов.

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