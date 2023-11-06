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6 ноября, источник: Ura.ru

Свердловчане запечатлели редкое природное явление в небе. Фото

Жители Свердловской области вечером 5 ноября заметили в небе северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

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«В Каменске-Уральском отчетливо видно северное сияние, многие горожане выходят на улицу ради красивых снимков», — пишет собеседник агентства. Редко природное явление уже смогли запечатлеть жители Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Ревды, Нижней Салды, а также поселков Уфимского и Арти.

Северное сияние — оптическое явление, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Еще в сентябре 2023 года свердловчане видели в небе подобное явление. Самые четкие снимки получились в Березовском, Старых Решетах и Дегтярске.

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