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21:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Красное свечение над городами. Редкое полярное сияние добралось до юга России

Полярное сияние удалось увидеть жителям Кубани вечером 5 ноября. Сильная магнитная буря стала причиной полярного сияния на юге России. Красное свечение северо-западной части неба удалось снять жителям Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Каневской, Ейска. Как окрасилось небо в красный цвет, можно было увидеть и под Краснодаром, вдали от искусственного освещения.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +23° 2 м/с 29% 758 мм рт. ст. +18°

Астроном Александр Иванов объяснил, что такое явление для юга страны очень редкое. Заснять свечение — большая удача.

«Я сам лично своими глазами наблюдал полярное сияние с разницей в 30 лет. Один раз в Москве, другой в Краснодаре. Полярное сияние возникает от протонных ударов по магнитосфере. Магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября. Продолжаются три часа подряд. Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" Иванов.

Ученый добавил, что несмотря на то, что пик магнитных бурь спрогнозировали на 9 ноября, продолжения «банкета» не будет.

«Это явление недолгое, может длится от 5 минут до получаса. Оно однократное и очень редкое, особенно для юга России. В последующие дни магнитной бури красного неба над головой не будет», — завершил астроном.

Ранее сообщалось, что в последний осенний месяц ожидается серьезный геомагнитный шторм, который продлится по 15 ноября. Отмечается, что основной пик активности придется на 9 ноября, после солнце будет активно с 10 по 15 ноября.

Из-за изменений атмосферного давления могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия.

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