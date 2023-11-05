Красное свечение над городами. Редкое полярное сияние добралось до юга России

Астроном Александр Иванов объяснил, что такое явление для юга страны очень редкое. Заснять свечение — большая удача.
«Я сам лично своими глазами наблюдал полярное сияние с разницей в 30 лет. Один раз в Москве, другой в Краснодаре. Полярное сияние возникает от протонных ударов по магнитосфере. Магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября. Продолжаются три часа подряд. Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же», — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань" Иванов.
Ученый добавил, что несмотря на то, что пик магнитных бурь спрогнозировали на 9 ноября, продолжения «банкета» не будет.
«Это явление недолгое, может длится от 5 минут до получаса. Оно однократное и очень редкое, особенно для юга России. В последующие дни магнитной бури красного неба над головой не будет», — завершил астроном.
Ранее сообщалось, что в последний осенний месяц ожидается серьезный геомагнитный шторм, который продлится по 15 ноября. Отмечается, что основной пик активности придется на 9 ноября, после солнце будет активно с 10 по 15 ноября.
Из-за изменений атмосферного давления могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия.