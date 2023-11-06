6 ноября, источник: Комсомольская правда
Яркие огни над городом: самарцы заметили северное сияние вечером 5 ноября
Жители Самарской области поделились завораживающими кадрами северного сияния.
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В Самарской области местные жители поделились завораживающими кадрами. В небе губернии заиграли яркие краски северного сияния вечером в воскресенье, 5 ноября 2023 года.
Фотографиями стали делиться из разных районов и городов региона в социальных сетях. Наиболее отчетливо сияние видят жители Тольятти и Ставропольского района. В Красноглинском районе Самары горожане заметили неяркую, но довольно узнаваемую картину полярного сияния.
Появление северного сияния зависит от многих факторов, в том числе и от силы магнитной бури, которая сегодня достигла 6 баллов. Специалисты отмечают, что сильные бури повышают индекс геомагнитной активности, из-за чего все дальше от полюсов смещается полярное сияние. Чтобы заметить полярное сияние, также требуется ясное небо и отсутствие городских огней, поэтому жители сел и отдаленных районов смогут насладиться сиянием в полной мере.
Не секрет, что цвета сияния могут быть разными. В этот раз небо окрасилось в розовые и зеленоватые оттенки. Напомним, в начале 2023 года астроном также успел заснять редкое явление, ночью 23 марта небо приобрело красный цвет. По словам Евгения Баранского, цвет полярного сияния зависит от высоты, на которой происходит взаимодействие быстрых частиц плазмы Солнца и молекул газа.