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6 ноября, источник: МК.RU Уфа

В Башкирии обнаружили новую пещеру под водой

На источнике Кургазак в Салаватском районе Башкирии нашли новую подводную пещеру.

Источник: РГО В РБ

Об этом сообщил руководитель медиа-группы Регионального отделения Русского географического общества в республике Рустам Сиразетдинов.

В РГО обратились сотрудники санатория «Янгантау», которые попросили провести подводные исследования дна верхнего пруда минерального источника.

— Дело в том, что несколько раз в течение последних лет в этот пруд запускались декоративные карпы-кои. Однако в большинстве случаев они бесследно исчезали в недрах Кургазака.

рассказал Рутам Сиразетдинов

На берегах пруда даже установили фотоловушки, потому что думали, что рыб кто-то вылавливает. Однако подтверждения этому не нашлось.

— Почти у самой плотины под скалой на правом берегу пруда мы обнаружили небольшое отверстие подводной пещеры, в которое едва мог втиснуться человек, — продолжает Рустам Сиразетдинов. — С нашим оборудованием мы туда не забрались бы. Там мы и увидели двух огромных карпов. Они стремительно ушли вглубь пещеры и скрылись за крутым поворотом.

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