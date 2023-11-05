Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
5 ноября, источник: Комсомольская правда

Видел такое впервые: новосибирцы показали впечатляющие снимки северного сияния

Жители Новосибирска сфотографировали северное сияние над городом.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

Уникальное для региона явление смогли наблюдать жители Новосибирска. В ночь на понедельник, 6 ноября, в небе над городом появилось северное сияние. Нежно-лиловым цветом оно озарило небо. Впечатляющие снимки сделали новосибирские фотографы.

— Полярное сияние глазами видел впервые так! — поделился фотограф Алексей Поляков, сделавший потрясающие фотографии явления.

Фотографии сияния сделал также фотограф-любитель Денис Франчак.

— Вот это сейчас полыхнуло! Я в шоке — поделился эмоциями сибиряк.

В Новосибирском планетарии объяснили, что северное сияние видно во всех регионах. Связано это с магнитной бурей в Северном полушарии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта