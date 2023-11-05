5 ноября, источник: Комсомольская правда
Видел такое впервые: новосибирцы показали впечатляющие снимки северного сияния
Жители Новосибирска сфотографировали северное сияние над городом.
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Уникальное для региона явление смогли наблюдать жители Новосибирска. В ночь на понедельник, 6 ноября, в небе над городом появилось северное сияние. Нежно-лиловым цветом оно озарило небо. Впечатляющие снимки сделали новосибирские фотографы.
— Полярное сияние глазами видел впервые так! — поделился фотограф Алексей Поляков, сделавший потрясающие фотографии явления.
Фотографии сияния сделал также фотограф-любитель Денис Франчак.
— Вот это сейчас полыхнуло! Я в шоке — поделился эмоциями сибиряк.
В Новосибирском планетарии объяснили, что северное сияние видно во всех регионах. Связано это с магнитной бурей в Северном полушарии.