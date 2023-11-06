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6 ноября, источник: РИА Крым

Каким должен быть сильный пароль — ответ эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Какие пароли нельзя использовать и почему? Каким должен быть сильный пароль? На эти и другие вопросы в эфире радио «Спутник в Крыму» ответил инженер регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Юрий Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«Пароль должен состоять из минимум 12 символов. В этих символах должны быть цифры, большие и маленькие буквы, а также знаки препинания. Причем не должно быть никаких осмысленных фраз, символы должны быть подобраны абсолютно хаотически».

сказал эксперт

Инженер напомнил, что простые пароли — это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.

«Установка простых паролей в корпоративной среде чревата разглашением коммерческой тайны компании, которая на рынке может цениться гораздо больше, чем личные данные ее сотрудников», — сказал эксперт.

Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию — паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.

«Если вы покупаете новое устройство, которое имеет интерфейс, например, роутер или камеру, не ленитесь зайти и поменять пароль по умолчанию».

отметил Артамонов

Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже «если кто-то и зашел (в аккаунт — ред.), пароль пришел бы вам на телефон».

Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а «хранить их исключительно в своей голове».

«Важно запомнить его один раз, а затем время от времени менять одну букву или цифру в зависимости от того, на какой вы сайт заходите, чтобы были разные пароли на разных сайтах. Если с одного информация утечет, чтобы это не привело к взлому всех аккаунтов».

объяснил инженер

Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.

Ранее эксперт рассказал, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.

Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг стала обязательной.

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