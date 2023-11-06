Каким должен быть сильный пароль — ответ эксперта

Инженер напомнил, что простые пароли — это первейший путь к утечке как персональных данных, так и данных компании, ее клиентов. Также Артамонов отметил, что сейчас все компьютеры в компаниях, как правило, связаны одной сетью, поэтому хакеры, взломав один компьютер со слабым паролем, легко могут взломать и остальные.
«Установка простых паролей в корпоративной среде чревата разглашением коммерческой тайны компании, которая на рынке может цениться гораздо больше, чем личные данные ее сотрудников», — сказал эксперт.
Кроме того, если простой пароль установлен на роутере, это может привести к кому, что кто-то его взломает, получит доступ в личную сеть и украдет конфиденциальную информацию — паспортные данные, личные, возможно, интимные фото, которые затем можно использовать для шантажа.
Также следует включить двухфакторную верификацию, чтобы даже «если кто-то и зашел (в аккаунт — ред.), пароль пришел бы вам на телефон».
Эксперт настоятельно не рекомендовал сохранять пароли в браузере, а «хранить их исключительно в своей голове».
Не следует также сохранять пароли в телефоне или в текстовом документе на компьютере, лучше записать их и запомнить.
Ранее эксперт рассказал, что облачные пароли и двухфакторная верификация должны стать обязательным правилом для всех пользователей соцсетей и мессенджеров, это убережет аккаунты от взлома.
Кроме того, с 1 октября 2023 года двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг стала обязательной.