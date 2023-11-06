6 ноября, источник: Комсомольская правда
Выдры радостно встретили зиму в Новосибирском зоопарке
С наступлением холодов они нашли себе много увлекательных занятий.
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Выдры в Новосибирском зоопарке рады снегу и зиме. С приходом холодов они не скучают. Напротив, их досуг разнообразен. И очень мил.
Выдры копаются в соломе, с любопытством исследует вольер, а еще плещутся в бассейне. Также зверки тщательно причесывают шубку. Быть может, готовят ее к более сильным холодам.
Кстати, морозы выдрам не страшны — благодаря очень густому меху. Шубка задерживает пузырьки воздуха. Тем самым создает барьер, который не пропускает воздух.