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5 ноября, источник: Om1.ru

Красно-зелёное северное сияние заметили жители Омска и области

Невероятными снимками жители делятся в соцсетях.
Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Om1.ru

В ночь на 6 ноября небо над Омском и областью окрасилось в зелёные и красные цвета. Они переливом растекаются над головой.

Небо где-то над Омском.

Оконешниковский район, село Маяк.

Седельниковский район.

Омский район, село Серебряковка.

Тарский район.

Сочными фотографиями поделились наши подписчики. Спасибо вам большое!

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