5 ноября, источник: Om1.ru
Красно-зелёное северное сияние заметили жители Омска и области
Невероятными снимками жители делятся в соцсетях.
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В ночь на 6 ноября небо над Омском и областью окрасилось в зелёные и красные цвета. Они переливом растекаются над головой.
Небо где-то над Омском.
Оконешниковский район, село Маяк.
Седельниковский район.
Омский район, село Серебряковка.
Тарский район.
Сочными фотографиями поделились наши подписчики. Спасибо вам большое!
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