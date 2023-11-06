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6 ноября, источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области увидели полярное сияние

В Ростовской области десятки жителей стали свидетелями полярного сияния.

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В Ростовской области жители увидели в небе полярное сияние. Об этом сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка им. Горького Николай Демин. Жители начали активно делиться кадрами удивительного явления в социальной сети вечером 5 ноября.

Полярное сияние было видно и в Ростове-на-Дону. В небе появилось свечение ярко-розового оттенка.

— Такие явления наблюдаются с территории юга России достаточно редко, но в целом абсолютно уникальными и экстраординарными явлением их назвать трудно. Например, достаточно яркие сияния были видны в марте 1989 года и в октябре 2003 года, — рассказал эксперт.

По словам Николая Демина, в этом году ростовчане стали свидетелями редкого явления уже третий раз — нечто подобное также было видно 19 и 25 сентября.

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