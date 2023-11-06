Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: МК.RU Волгоград

Чего нельзя делать 6 ноября, в день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Церковь и все верующие отмечают день чудотворной иконы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

На ней изображена Дева Мария в окружении людей, которые испытывают скорбь и недуги. Также рядом с ней присутствуют ангелы, совершающие благодеяния.

Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» получила широкую известность в 1688 году. Тогда от нее во время царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича произошло чудо. Исцелилась от неизлечимой болезни родная сестра патриарха Иова Евфимия. Это случилось 6 ноября по новому стилю.

На Руси девушки начинали заниматься рукоделием, общались и пели, также можно было погадать на жениха. В этот день обязательно молились иконе Богородицы «Всех скорбящих Радость» и просили у нее здоровья для всех близких.

Что запрещено делать 6 ноября:

• нельзя начинать общение после нового знакомства, ничего не получится;

• не нужно принимать подарки от противоположного пола, в этот день легко приворожить человека, следует проявить осторожность;

• запрещалось разбивать зеркала и посуду, это предвещало смерть близких.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Волгограде пройдет кинофестиваль о героях специальной военной операции
Урок истории для школьников лично провел Андрей Бочаров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
религии