6 ноября, источник: МК.RU Волгоград
Чего нельзя делать 6 ноября, в день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Церковь и все верующие отмечают день чудотворной иконы.
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На ней изображена Дева Мария в окружении людей, которые испытывают скорбь и недуги. Также рядом с ней присутствуют ангелы, совершающие благодеяния.
Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» получила широкую известность в 1688 году. Тогда от нее во время царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича произошло чудо. Исцелилась от неизлечимой болезни родная сестра патриарха Иова Евфимия. Это случилось 6 ноября по новому стилю.
На Руси девушки начинали заниматься рукоделием, общались и пели, также можно было погадать на жениха. В этот день обязательно молились иконе Богородицы «Всех скорбящих Радость» и просили у нее здоровья для всех близких.
Что запрещено делать 6 ноября:
• нельзя начинать общение после нового знакомства, ничего не получится;
• не нужно принимать подарки от противоположного пола, в этот день легко приворожить человека, следует проявить осторожность;
• запрещалось разбивать зеркала и посуду, это предвещало смерть близких.