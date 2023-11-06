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03:36 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Умная техника имеет массу преимуществ, однако несет и риски, которые подчас оказываются важнее комфорта, рассказал в интервью агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что алгоритмы любого умного гаджета базируются на человеческих привычках, словах и действиях. Это означает, что они могут быть восприимчивы ко всевозможным уловкам. А разница между частной и публичной информацией пока не прописана достаточно четко.

С учетом того, что далеко не все производители заботятся о конфиденциальности, лучше ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых тем в присутствии электронных помощников, советует Мясоедов.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — добавил он.

Эксперт советует не обогащать электронные устройства личными данными, ведь они могут стать добычей мошенников. С помощью этой информации хакеры атакуют смартфоны, получая доступ к деньгам, предупредил специалист.

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