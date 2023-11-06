6 ноября, источник: Комсомольская правда
Сильный ветер и похолодание до −19. Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 ноября
Ветер до 14 м/с и −6 градусов ожидаются в Иркутске 6 ноября.
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В столице Приангарья в понедельник ухудшится погода: пойдет снег и усилится ветер. Днем синоптики обещают порывы до 14 м/с, а в пригородной зоне скорость воздушных масс 6 ноября и вовсе может достигать 15−17 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Начало недели, так сказать, не обнадеживает. Уточнили у синоптиков, какой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 ноября.
Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 ноября: прогноз
— Погода в понедельник ожидается облачная, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — Днем ждем умеренный снег и до −4…-6 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В остальные дни на наступившей неделе сильного ветра метеорологи не прогнозируют: скорость его будет колебаться от 2 до 6 м/с. По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник похолодает до −13. Осадков 7 ноября не предвидится, облачность будет переменной. Днем воздух в областном центре прогреется до −7 градусов. Вновь небольшой снег вернется в город в ночь на среду, показания уличных термометров опустятся до −16, днем 8 числа специалисты также обещают осадки и −9.
Ночь 9 ноября окажется облачной, выпадет немного снега, как и предыдущей ночью, будет 16 градусов ниже нуля. Днем в четверг временами станет проглядывать солнце, но воздух будет морозным — до −10. Зато без осадков.
— Ночь с четверга на пятницу обещает быть самой холодной на этой неделе, — говорят синоптики. — Похолодает до −19 градусов. Осадков не прогнозируем, погода ожидается облачная, но с прояснениями. Днем 10 ноября температура воздуха поднимется до −9.
Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 ноября: прогноз на выходные
В ночь с пятницы на субботу в региональном центре холодно — до −17, но без осадков. Днем 11 ноября погода порадует горожан: метеорологи сообщают о −6 градусах, облачной с прояснениями погоде. Снег в этот день минует областной центр. Малооблачную погоду и отсутствие осадков подарит небесная канцелярия иркутянам, по данным портала "Гисметео, в воскресенье. При этом на улице потеплеет до −3. Отличный повод отправится на прогулку по городским улочкам.
Такая ожидается погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 ноября. Кстати, минувший октябрь образца 2023 года оказался аномально теплым. Таких температурных показателей регион не видел уже полвека. Ноябрь также, по прогнозам метеорологов, подарит иркутянам дни теплее обычного на пару градусов, но без мороза, увы, не обойдется.