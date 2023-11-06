Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: АиФ Владивосток

ФАС контролирует рост цен на заправках Дальнего Востока

При этом дефицита по поставкам товара аграриям нет, а спрос потребителей удовлетворен.

Источник: Аргументы и факты

Цены на бензин и дизель на АЗС стабилизировались и продолжают снижаться в мелкооптовом сегменте согласно динамике биржи. При этом дефицита по поставкам товара аграриям нет, а спрос потребителей удовлетворен.

Регуляторам необходимо проанализировать цены на заправках в указанных регионах, зафиксировать разницу стоимости топлива на АЗС крупных нефтяных компаний и независимых станциях и выровнять их в соответствии с уровнем рынка.

ФАС и Минэнерго разрабатывают план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо на весь период спроса с предложением мер по предотвращению их неравенства в оптовом и розничном сегментах. Кроме того, нефтяным компаниям поручено нарастить производство товара для удовлетворения рынка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Помощник главкома ВСУ Залужного подорвался гранатой дома в день рождения
Удар по параду ВСУ. Более 20 украинских боевиков ликвидированы при награждении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФАСтопливо