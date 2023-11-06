6 ноября, источник: АиФ Владивосток
ФАС контролирует рост цен на заправках Дальнего Востока
При этом дефицита по поставкам товара аграриям нет, а спрос потребителей удовлетворен.
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Цены на бензин и дизель на АЗС стабилизировались и продолжают снижаться в мелкооптовом сегменте согласно динамике биржи. При этом дефицита по поставкам товара аграриям нет, а спрос потребителей удовлетворен.
Регуляторам необходимо проанализировать цены на заправках в указанных регионах, зафиксировать разницу стоимости топлива на АЗС крупных нефтяных компаний и независимых станциях и выровнять их в соответствии с уровнем рынка.
ФАС и Минэнерго разрабатывают план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо на весь период спроса с предложением мер по предотвращению их неравенства в оптовом и розничном сегментах. Кроме того, нефтяным компаниям поручено нарастить производство товара для удовлетворения рынка.