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6 ноября, источник: Сиб.фм

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад об избиении детей в детском саду в Новосибирске

В Новосибирске воспитатели подозреваются в унижении детей.

Источник: Сиб.фм

Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин потребовал представить доклад о происходящем в детском саду в новосибирском Академгородке. Об этом сообщили в Информационном центре Следкома.

«Глава СК РФ поручил руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Е. Г. Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, родители детей сообщили, что воспитательница физически наказывает и запугивает их детей, а также унижает их. Из-за страха дети отказываются ходить в туалет, а родителей они просят не отравлять их в садик.

Следственный комитет по Новосибирской области организовал проверку по данному делу. Помимо этого, прокуратура также начала проверку в отношении соблюдения законодательства. Сотрудники оценят работу руководства и воспитателей.

Напомним, в Новосибирске родители подозревают воспитателя детсада в избиении и унижении детей.

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