6 ноября, источник: МК.RU Хабаровск
«Не идем, а ползем!»: жители Авиагородка в Хабаровске жалуются на гололед и бездействие УК
В Авиагородке тоже живут люди и в этом районе такие же дороги, тротуары и дома, как и в центре Хабаровска.
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Странно, почему же ежегодно в холодное время жители жалуются на гололед, нечищеные дороги, бьют ноги и руки и обращаются в травмпункты, а врачам прибавляется работы сверх графика? На это вопрос лучше всего ответят сами пострадавшие.
Еще в прошлом, 2022 году, мы затронули Южный микрорайон, а именно улицу Панфиловцев. Казалось, дорога там хуже быть не может. А нет, на практике выясняется, что проблема эта повсеместная.
Авиагородок мы не раз упоминали в наших материалах — район, который в нескольких метрах от аэропорта, и в нескольких остановках от центра города удивляет с каждым разом. Когда-то авиаторы гордились этим местом, сейчас же одно сожаление — несколько ржавых детских комплексов, страшные спортивные коробки, ямы на дорогах, деревья, заглядывающие в окна и сухие ветви, падающие перед носом — и вся эта красота в основном на улице Мирной. Местная УК, похоже, не справляется со своими прямыми обязанностями и жалобами граждан. А теперь тут еще и гололед. Кто должен посыпать дороги?
На праздничных выходных в мэрии отчитались — уборка в городе идет:
«В выходные дорожные службы продолжают проведение работ. Работы выполнены по улицам: Воронежская, Пр-т 60 лет Октября, улица Совхозная, Ленинградская, Краснодарская, Матвеевское шоссе, Чернореченское шоссе, п. Горького, Восточное шоссе, Большая, Шелеста, Целинная, Аэродромная, Сквер-Самолет, Сквер им. Горького, ул. Пионерская, Запарина, Калинина, Шевчука, П. Морозова, 5я площадка, проезд 1227, Красная речка, Артемовская, пер. Краснореченский и др. Очищаются остановки, пешеходные переходы, устраняется колея».
К этому списку в администрации добавили, что на дворовых территориях обязанность по приведению в порядок тротуаров возложена на управляющие компании и ТСЖ. Уточнить информацию можно в диспетчерской. Но, судя по комментариям и приложенным к ним видео и фото под постом: город сплошь во льду.
В тг-канале мэрии около сотни комментариев с жалобами на «управляйки».
«Краснореченская, к остановке 56 школа не подойти, переход через Герцена во льду, тротуар до заводской тоже, сегодня чистили только возле универсама, и то, частники скорее всего. Про дворы на 56 школе вообще молчу, сплошной лед. Визитка Хабаровска — зимой ходить по газонам, потому что проезды во дворы и тротуары во льду».
«Невозможно выйти из дома. Во дворе сплошной каток. Управляющая компания “Премиум”. Посодействуйте в вопросе очистки придомовой территории от льда».
«Будьте добры, почистите дороги, пожалуйста, по улице Джамбула, как же выйти из дома!!! Да и в принципе почти во всех дворах, дорогах все во льду, выйти невозможно, ни одного человека с дорожной службы сегодня в центре города не увидела!!! Ходить по улицам страшно!!! Ленинградская, Лермонтова, Волочаевский городок, Юбилейная!!! Все во льду! Ни одного работника! Это так заботиться о нашей безопасности мэрия Хабаровска?».
И таких комментариев множество. Люди паникуют — никто не хочет ломать пальцы, лодыжки, отбивать колени и носы. А как же быть пожилым людям, у них-то кости очень ломкие, но на них внимание, как принято в нашем обществе, в последнюю очередь.
Не будем говорить за все районы, собственно, начали мы с Авиагородка. И странно, что такой маленький, уютный уголок в городе как-то обходят стороной. Наверное, потому что здесь уже не живут авиаторы, зато стоят коттеджи, и в одном из них, что пошикарнее всех, живет, по словам, местных жителей, прокурор. И если это так, то видимо ему не до проблем с дорогами. Все же этим вопросом должна заниматься УК. Но там, похоже, ждут пока все это дело благополучно растает, но маловероятно.
Кстати, минимальное требование для любой управляющей организации — убирать лед и наледь на всей придомовой территории сразу после их появления. Согласно п. 6.3.2 ГОСТа по содержанию придомовой территории, в качестве посыпки подходят только либо чистый песок, либо чистый реагент. Но смешивать их в принципе запрещается. И делать это можно лишь в том случае, если наледь на тротуарах сплошная и достаточно толстая.
Похоже, ни того, ни другого у «управляек» нет. Да и что говорить, глядя на здание «ДВСРК-Авиагородок», становится все понятно. Дом, словно, избушка с деревянными окнами, покосившийся фасад, который украшен рисунками в стиле граффити. Специалисты этой организации сами, скорее всего, ждут, когда на них обратят внимание.
— Я вот с тростью решила за хлебушком и молоком сходить. Глупая была затея. Но кушать-то надо. Ходить, мягко говоря, страшно мне. А сидеть дома всю зиму не могу, — жалуется пенсионерка.
— Ужасные дороги, кажется, в том году такого наката не было. Страшно ходить, будем передвигаться там, где снег, ближе к домам, — хватается за голову женщина, выходящая из магазина.
И это только ноябрь. Будем надеяться, что все же доберутся до Мирной в Авиагородке и сделают жителям подарок к Новому году.
Куда жаловаться на нечищеные дороги в Хабаровске?
Если, поскользнувшись, вы или ваш родственник получили повреждение, то в первую очередь необходимо держать путь в травмпункт, где зафиксируют травму. Если же пронесло и по льду вы не прокатились — бегите в УК. В нашем случае — «ДВСРК-Авиагородок» на улице Мирная, 4. В ее ведении следующие многоквартирные дома:
ул. Дончука, 2, 4, 5, 6, 8; ул. Кочнева, 1А, 6; ул. Матвеевское шоссе, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 25, 29; ул. Мирная, 1, 1б, 3, 7, 10, 12.
Если после обращения нет никаких мер, то поможет обращение в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края. Они занимаются контролем «управляек». Если ситуация выходит из-под контроля, можно подключить общественную организацию по защите прав потребителей и прокуратуру.