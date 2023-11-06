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6 ноября, источник: МК.RU Красноярск

Доброволец из Красноярского края Ерохин погиб на СВО

В Красноярском крае появится вторая Парта Героя в лесосибирской школе № 9.

Источник: МБОУ "СОШ №9" г. Лесосибирск — ВКонтакте

Ее посвятят выпускнику 2019 года Виталию Ерохину. Доброволец погиб на СВО, сообщили в школе.

В школе № 9 Лесосибирска Красноярского края сообщили о гибели добровольца, выпускника учебного заведения 2019 года Виталия Ерохина.

Как рассказали в школе Виталий был надежным другом и обладал лидерскими качествами. После школы он поступил в Лесосибирский филиал СибГТУ имени Решетнева. Спустя год он пошел в армию. Сначала отслужил срочную, а затем заключил контракт, прослужив еще два года в Уссурийске.

Затем Ерохин вернулся в Лесосибирск, где продолжил учебу, пробовал в разных профессиях, но решил вернуться в армию. Он подал документы на участие в СВО.

Сержанта направили на должность старшего снайпера в мотострелковую бригаду батальона АЛГА.

«За время своей недолгой службы Виталий помог многим раненым, вынося их с поля боя вместе со своими товарищами», — подчеркивают в школе.

Солдата похоронили на Аллее Героев на Новом кладбище Лесосибирска. Виталия посмертно наградили Орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что дети чиновников из Красноярского края погибли в ходе спецоперации.

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