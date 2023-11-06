6 ноября, источник: МК.RU Красноярск
Доброволец из Красноярского края Ерохин погиб на СВО
В Красноярском крае появится вторая Парта Героя в лесосибирской школе № 9.
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Ее посвятят выпускнику 2019 года Виталию Ерохину. Доброволец погиб на СВО, сообщили в школе.
В школе № 9 Лесосибирска Красноярского края сообщили о гибели добровольца, выпускника учебного заведения 2019 года Виталия Ерохина.
Как рассказали в школе Виталий был надежным другом и обладал лидерскими качествами. После школы он поступил в Лесосибирский филиал СибГТУ имени Решетнева. Спустя год он пошел в армию. Сначала отслужил срочную, а затем заключил контракт, прослужив еще два года в Уссурийске.
Затем Ерохин вернулся в Лесосибирск, где продолжил учебу, пробовал в разных профессиях, но решил вернуться в армию. Он подал документы на участие в СВО.
Сержанта направили на должность старшего снайпера в мотострелковую бригаду батальона АЛГА.
«За время своей недолгой службы Виталий помог многим раненым, вынося их с поля боя вместе со своими товарищами», — подчеркивают в школе.
Солдата похоронили на Аллее Героев на Новом кладбище Лесосибирска. Виталия посмертно наградили Орденом Мужества.
Ранее сообщалось, что дети чиновников из Красноярского края погибли в ходе спецоперации.