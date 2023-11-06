Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: АиФ Новосибирск

Юрист Павлов объяснил порядок действий, если скорая не едет на вызов

Медицинский юрист Евгений Павлов рассказал о действиях, если скорая помощь долго не приезжает на вызов.

Источник: Аргументы и факты

Экстренные случаи, в которых указана 20-минутная норма для приезда скорой помощи, указаны в федеральном порядке оказания скорой медпомощи № 388н.

Эксперт отметил, что если бригада скорой помощи не прибыла на вызов спустя 20 минут, можно обратиться в полицию и сообщить об оставлении в опасности. При этом лучше всего записать разговор.

После этого юрист советует позвонить дежурному прокурору с описанием этой же проблемы, а также уточнить, что вы уже обратились в полицию.

Также Павлов рекомендовал повторно обратиться по телефону в скорую помощь и попросить связать с дежурным врачом, еще раз отметив про экстренность ситуации.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
права человека