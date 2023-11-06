6 ноября, источник: АиФ Новосибирск
Юрист Павлов объяснил порядок действий, если скорая не едет на вызов
Медицинский юрист Евгений Павлов рассказал о действиях, если скорая помощь долго не приезжает на вызов.
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Экстренные случаи, в которых указана 20-минутная норма для приезда скорой помощи, указаны в федеральном порядке оказания скорой медпомощи № 388н.
Эксперт отметил, что если бригада скорой помощи не прибыла на вызов спустя 20 минут, можно обратиться в полицию и сообщить об оставлении в опасности. При этом лучше всего записать разговор.
После этого юрист советует позвонить дежурному прокурору с описанием этой же проблемы, а также уточнить, что вы уже обратились в полицию.
Также Павлов рекомендовал повторно обратиться по телефону в скорую помощь и попросить связать с дежурным врачом, еще раз отметив про экстренность ситуации.