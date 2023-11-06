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6 ноября, источник: Комсомольская правда

В Иркутске стала доступна регистрация авто через МФЦ

Прийти можно будет с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске стала доступна регистрация транспортного средства через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

— С 7 ноября 2023 года в областном центре откроется запись на регистрационные действия с авто- и мототранспортными средствами в многофункциональном центре оказания государственных услуг по адресу г. Иркутск, ул. Трактовая, 35, — говорят в ведомстве.

Прийти можно будет с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00. По четвергам окно будет работать с 09:00 до 14:00 без перерыва на обед.

Иркутяне смогут получить такие услуги как сверка агрегатов, регистрация, перерегистрация и снятие с учета, выдача регистрационных знаков.

Ранее сообщалось, что за неделю с 30 октября по 5 ноября в Иркутской области произошло 34 ДТП.

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