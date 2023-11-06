К каким заболеваниям приводят переработки, рассказала алматинский врач

По словам врача, переработка, особенно длительная и хроническая, может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем. Переработка может вызвать хронический стресс и беспокойство, что может привести к психологическим проблемам, таким как депрессия, тревожные расстройства и эмоциональное истощение.
«Регулярная переработка и длительные рабочие часы могут нарушить нормальный сон и привести к бессоннице. Беспокойство и стресс также могут усложнить проблемы со сном. Переработка может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, атеросклероз и инфаркт миокарда, из-за повышенного уровня стресса и недостаточной физической активности», — отметила Улбосын Амиркенова.
Она пояснила, что длительная работа и отсутствие регулярных перерывов для приема пищи могут вызвать проблемы с пищеварением и привести к заболеваниям желудка и кишечника. Кроме того, переработка может способствовать набору лишнего веса и ожирению из-за недостатка времени на активность, неправильного питания и нарушенного сна.
Длительная переработка может быть связана с ухудшением ментального здоровья, включая увеличенный риск депрессии, тревожных расстройств и синдрома выгорания.
«Переработка может воздействовать на отношения с семьей и друзьями, вызывая конфликты и социальную изоляцию», — добавила специалист.
Для снижения риска развития этих заболеваний и проблем со здоровьем врач рекомендует уделять внимание балансу между работой и личной жизнью, правильному управлению стрессом, регулярной физической активности, здоровому питанию и соблюдению регулярного режима сна.