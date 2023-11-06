6 ноября, источник: AmurMedia.ru
Осадки в виде мокрого снега и усиление ветра ожидают в Хабаровском крае
В зону действия циклона попадут территории южных и местами центральных районов.
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На территории южных и местами центральных районов Хабаровского края ожидаются осадки в виде мокрого снега и усиление ветра 6 и 7 ноября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По информации Дальневосточного УГМС с выходом глубокого циклона днем 6 и 7 ноября в южных и местами в центральных районах края (г. Хабаровск, Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский, Советско-Гаванский районы) ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные и метель, усиление северо-восточного ветра порывами до 15−23 м/с. В краевом центре также ожидается сильный снег, метель, усиление северо-восточного ветра порывами до 18−23 м/с. На дорогах края в этот период возможны гололедные явления.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре и скоплении снежных масс возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, введение ограничений на дорогах федерального, регионального и местного значения, нарушений в работе всех видов транспорта. Возможна приостановка движения на паромной переправе «Ванино-Холмск». Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения на водные объекты, аварийный ситуации при судоходстве.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды. — говорится на сайте краевого ведомства.