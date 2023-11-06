12:40 (мск), источник: © РИА Новости

Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт

ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный во время спецоперации вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк, об этом он сообщил РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати.

Рустам Сайфуллин
Герой России, полковник

Он добавил, что обязанность офицеров, которые получили увечья на поле боя, — «передать свой опыт молодежи, молодым командирам».

По приезде к своим бойцам Сайфуллин высоко оценил их службу.

«Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — сказал офицер.

Он также отметил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».

Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В частности, в одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.

После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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