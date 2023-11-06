Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт

Он добавил, что обязанность офицеров, которые получили увечья на поле боя, — «передать свой опыт молодежи, молодым командирам».
По приезде к своим бойцам Сайфуллин высоко оценил их службу.
«Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — сказал офицер.
Он также отметил, что полк — это его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».
Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В частности, в одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.
После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.