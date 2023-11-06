6 ноября, источник: IrkutskMedia.ru
Последствия снегопада устраняют на дорогах в Иркутске
Около 150 рабочих вышло на уборку ночью и утром 6 ноября.
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На дорогах в Иркутске ликвидируют последствия непогоды. Так, ночью и утром 6 ноября на уборку снега вышло около 150 рабочих, задействовано 80 единиц техники. Добавим, что в выходные дни в областном центре проводится круглосуточная уборка улиц, мостов, тротуаров и общественных пространств по поручению мэра города Руслана Болотова. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.
Как рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов, прошедшей ночью дорожные службы работали на основных магистралях. За двое минувших суток вывезли более 80 тонн снега. Сейчас рабочие расчищают тротуары, проводит уборку на территории остановок общественного транспорта. Кроме того, специалисты выполняют противогололедную обработку.
«Ручным и механизированным способами убираем улицы Академическая, Лермонтова, Трактовая, Розы Люксембург, Култукская, Борцов Революции, центр города и другие участки. После снегопада приступим к разметанию проезжей части», — сказал Василий Ефремов.
В соответствии с графиком также проводится уборка общественных пространств, парков, скверов и бульваров. В этих работах задействованы более 110 сотрудников подрядных организаций МКУ «Городская среда» и 10 единиц техники.
В понедельник сотрудники управляющих организаций вышли на уборку дворовых территорий во всех районах Иркутска. Они занимаются очисткой дорожек, выходов из подъездов и лестниц. После уменьшения снегопада будут приступать к уборке снега.
Призывают водителей и пешеходов быть осторожными и обращать внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций следует обратиться в Единую диспетчерскую службу города по номерам: 520−112, 269−783.