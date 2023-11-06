«Магнитная буря, снег, скачки температуры и давления»: неустойчивая погода сохранится в Красноярске

Красноярск вновь оказался под влиянием атмосферных фронтов, поэтому в начале этой недели временами будет идти небольшой снег. Со среды осадки прекратятся и погода станет ясной, но морозной. Однако к следующих выходных синоптики обещают новую волну тепла.
В понедельник в городе ожидается −3, −5 °C, облачность с прояснениями и западный ветер 7−12 м/с. Метеозависимым стоит быть особенно внимательными. По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, со вчерашнего дня на Земле происходит «исключительно сильная магнитная буря», одна из наиболее мощных за последние несколько лет, которая спровоцировала полярные сияния в восточном полушарии.
Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли еще 3 ноября. Изначально специалисты отнесли вспышку к рядовому, «самому низкому классу», поэтому ожидали слабую магнитную бурю класса G1, но затем ее классифицировали как G3 (третий класс по 5-балльной шкале). По оценкам экспертов, буря начнет стихать после полудня 6 ноября.
Во вторник, 7 ноября, геомагнитная обстановка в Красноярске должна окончательно стабилизироваться. В остальном погода почти не изменится: ночью будет около −8, −10 °C, днем — до −5, −7 °C и слабый снег.
Затем на смену комфортным температурам придут ночные морозы. Со среды по пятницу в темное время суток уличные термометры будут опускаться до −13, −17 °C, а днем подниматься до −6, −8 °C. Погода станет ясной и сухой, но ожидается очень высокое атмосферное давление — до 755−757 мм рт и слабый восточный ветер. Такие метеоусловия могут способствовать кратковременному накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
А на выходных синоптики предварительно обещают красноярцам потепление до 0, −2 °C и без осадков.
Из-за погодных «качелей» на дорогах местами ожидается гололедица. Глава города Владислав Логинов заверил, что все службы готовы к очистке проезжей части и тротуаров.
«Городские службы продолжат заботиться о безопасности как автомобилистов, так и пешеходов, подбирая нужную дозировку подсыпки. Продолжаем использовать только соль, никаких реагентов», — отметил мэр.