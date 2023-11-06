6 ноября, источник: РИА "Воронеж"
Дожди и похолодание до +3 градусов ожидаются на короткой рабочей неделе в Воронеже
Погоду будет определять циклон.
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На наступившей неделе в Воронеже установится дождливая погода. Днем столбики термометров не будут подниматься выше отметки +12 градусов, а ночью возможно похолодание до +3 градусов. Регион будет находиться под влиянием циклона. Подробным прогнозом погоды с понедельника, 6 ноября, по пятницу, 10 ноября, поделился Воронежский гидрометцентр.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Временами возможен дождь. Температура воздуха составит +10 … +12 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 7−12 м/сек. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Самым холодным этот день был в 1994 году, когда ударил 12-градусный мороз. Самым теплым — в 2013 году, когда воздух прогрелся до +17 градусов.
В ночь на вторник, 7 ноября, осадки не прекратятся. Термометры покажут +6 … +8 градусов. Днем будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Воздух прогреется до +9 … +11 градусов. Скорость западного ветра достигнет 8−13 м/сек.
Ночью среды осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до отметки +4 … +6 градусов. Днем будет облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. Термометры покажут +8 … +11 градусов. Порывы южного ветра достигнут 6−11 м/сек.
В ночь на четверг, 9 ноября, дождь не прекратится. Термометры покажут около +5 градусов. В светлое время суток будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха составит около +8 градусов. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 9−14 м/сек.
Ночью пятницы похолодает до +3 … +5 градусов. Осадков не будет. Днем термометры поднимутся до отметки +6 … +8 градусов. Будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 7−12 м/сек.