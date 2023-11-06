6 ноября, источник: Комсомольская правда
В Пермь придет волна тепла
Синоптики рассказали о погоде в Перми с 6 по 10 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Начало ноября продолжает радовать пермяков непривычно теплой для этого времени года погодой. Легкое похолодание, произошедшее в воскресенье, вновь сменяется потеплением.
В понедельник, 6 ноября, погода в Прикамье будет зависеть от Казахстанского антициклона, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем воздух прогреется до 5 градусов, в Перми будет около 3 градусов. Осадков не ожидается.
Во вторник влияние антициклона начнет ослабевать. Утром и днем 7 ноября на западе края пройдет небольшой дождь. В Перми по-прежнему без осадков. Температура воздуха по краю ночью от −2 до +3 градусов, днем +3 … +8. В Перми ночью около 0º, днем + 5.
В среду придет дождливая погода. В Перми пройдет небольшой дождь, а на востоке Прикамья ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Температура воздуха ночью в Перми + 2 градуса, днем + 5.
В четверг, 9 ноября, в Перми вновь небольшой дождь. Температура днем около 5º.
В пятницу столбик термометра чуть-чуть понизится. Ночью в Перми +1º, днем — около 3º.
— По предварительному прогнозу, в выходные дни,