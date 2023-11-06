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6 ноября, источник: Комсомольская правда

В Пермь придет волна тепла

Синоптики рассказали о погоде в Перми с 6 по 10 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Начало ноября продолжает радовать пермяков непривычно теплой для этого времени года погодой. Легкое похолодание, произошедшее в воскресенье, вновь сменяется потеплением.

В понедельник, 6 ноября, погода в Прикамье будет зависеть от Казахстанского антициклона, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем воздух прогреется до 5 градусов, в Перми будет около 3 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник влияние антициклона начнет ослабевать. Утром и днем 7 ноября на западе края пройдет небольшой дождь. В Перми по-прежнему без осадков. Температура воздуха по краю ночью от −2 до +3 градусов, днем +3 … +8. В Перми ночью около 0º, днем + 5.

В среду придет дождливая погода. В Перми пройдет небольшой дождь, а на востоке Прикамья ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Температура воздуха ночью в Перми + 2 градуса, днем + 5.

В четверг, 9 ноября, в Перми вновь небольшой дождь. Температура днем около 5º.

В пятницу столбик термометра чуть-чуть понизится. Ночью в Перми +1º, днем — около 3º.

— По предварительному прогнозу, в выходные дни, 11—12 ноября, сохранится умеренно теплая с осадками погода, — сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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