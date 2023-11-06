6 ноября, источник: Om1.ru
В Омске появятся новые уличные тренажёры
На эти цели было выделено около 830 тысяч рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Администрация Омска объявила торги на покупку уличных тренажёров. На эти цели выделено около 830 тысяч рублей. Заявки от поставщиков будут приниматься до 13 ноября. Заказчиком выступит бюджетное учреждение «Спортивный город».
Предстоит закупить семь видов тренажёров, которые будут установлены по адресам:
в скверах «Березовая роща», «Сазоновых», «Молодоженов» и «Юбилейном»;
на адресах: пр. Мира, 36, ул. 5-я Рабочая, 44, ул. Краснопресненская, ул. 3-я Любинская, 7, бульвар Иванишко, ул. Лермонтова, 136, ул. Фугенфирова, 10, ул. Гашека, 5/1;
на Иртышской Набережной;
у ресторана «Сенкевич».
Всего в городе появится 18 новых тренажёров. Из них семь для разведения ног, четыре «эллипса», три «шагохода» и несколько для жима от груди и жима ногами. Доставить объекты поставщик должен в течение месяца с даты заключения контракта.