6 ноября, источник: dostup1.ru
Аномальное тепло задержится на Урале до 10 ноября, затем нагрянет арктический холод
Грядущая в ближайшие дни волна тепла может разрушить остатки снежного покрова. Но все изменится в середине месяца.
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Аномальное тепло задержится на Урале до 10 ноября, а затем нагрянет арктический холод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Грядущая в ближайшие дни волна тепла может разрушить остатки снежного покрова, комментирует главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
«Температура воздуха сегодня (6 ноября) днем повысится до плюс 3−6, 7−10 ноября ночью ожидается от плюс 1 до минус 4, днем — от нуля до плюс 5, что на 6−7 градусов выше нормы. Существенных осадков 6−8 ноября не ожидается, 9−10-го местами выпадет слабый дождь с мокрым снегом. На неочищенных участках дорог кое-где сохранится гололедица».
По ее словам,
К середине ноября при опускании на территорию Уральского федерального округа арктического антициклона ожидается ночью минус 10−16, днем — минус 6−11 градусов.