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6 ноября, источник: dostup1.ru

Аномальное тепло задержится на Урале до 10 ноября, затем нагрянет арктический холод

Грядущая в ближайшие дни волна тепла может разрушить остатки снежного покрова. Но все изменится в середине месяца.

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Аномальное тепло задержится на Урале до 10 ноября, а затем нагрянет арктический холод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Грядущая в ближайшие дни волна тепла может разрушить остатки снежного покрова, комментирует главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

«Температура воздуха сегодня (6 ноября) днем повысится до плюс 3−6, 7−10 ноября ночью ожидается от плюс 1 до минус 4, днем — от нуля до плюс 5, что на 6−7 градусов выше нормы. Существенных осадков 6−8 ноября не ожидается, 9−10-го местами выпадет слабый дождь с мокрым снегом. На неочищенных участках дорог кое-где сохранится гололедица».

сказала Шепоренко

По ее словам, 11—12 ноября при движении через Урал западного циклона выпадут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, вновь образуется снежный покров, порывистый ветер усилится до 15−16 м/с. Вероятны гололедные явления, поскольку температура будет понижаться: 12 ноября — до минус 5, 13 ноября ночью — до минус 5−10, днем — до минус 3−7.

К середине ноября при опускании на территорию Уральского федерального округа арктического антициклона ожидается ночью минус 10−16, днем — минус 6−11 градусов.

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