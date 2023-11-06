Полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури — ученые дали прогноз

«Исключительно сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, началась на Земле 5 ноября примерно в 13:00 по московскому времени. По состоянию на настоящий момент, буря классифицирована как G3 (третий класс по 5-балльной шкале)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это не рекордное событие последних нескольких лет: самой сильной остается буря от 23—24 апреля, которая в пике достигала G4. Геомагнитных событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет. Ученые поясняют, что полярное сияние было вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли еще 3 ноября. Изначально специалисты рассматривали выброс как рядовой, ожидали приход плазмы к Земле к 6 ноября и прогнозировали на эту дату слабую магнитную буря уровня G1, то есть, самого низкого класса.
«По факту облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорят ученые.
По данным специалистов, с раннего утра 6 октября над Землей снова наблюдается геомагнитная буря уровня G1. По прогнозу, она продлится примерно до полудня, при этом вероятность сильного магнитного шторма не превышает 20%.
Следующие слабые магнитосферные возмущения ожидается 8 и 9 ноября, однако они не достигнут даже нижней отметки классификации G1. Бури такого класса мощности ожидаются в конце осени и в начале зимы: 22, 24, 35 ноября и 3 декабря. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
Как сообщалось, полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце 5 ноября достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории.
Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко в комментарии РИА Новости Крым ранее объяснял, что обычно геомагнитное поле Земли распределяет магнитные бури на Северный и Южный полюса. Однако в очень редких случаях это явление можно увидеть не только над самыми северными и самыми южными морями. Так может произойти только в одном случае — если вращающееся вокруг своей оси Солнце в момент мощной вспышки займет такую позицию, при которой эпицентр взрыва будет «смотреть» в сторону Земли.