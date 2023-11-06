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6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews

Команда саблисток из Узбекистана завоевала золото на этапе Кубка мира

Спортсменки молодежной сборной оказались лучшими как в индивидуальных, так и в командных поединках, прошедших в рамках этапа Кубка мира в Бахрейне.

Источник: НОК

В столице Бахрейна завершились соревнования этапа Кубка мира среди молодёжи по фехтованию (сабля). Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Выступления сборной Узбекистана завершились успешно.

В частности, квартет Гулистан Пердибаевой, Фернанды Эрреры, Наргизы Жаксибаевой и Самиры Шокировой преодолел всех соперников. Девушкам удалось доказать своё мастерство и завоевать золотую медаль. В финале они победили команду Болгарии со счетом 45:30.

В индивидуальном первенстве Гулистан Пердибаева удостоилась золота, а Фернанда Эррера — бронзы.

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