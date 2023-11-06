Команда саблисток из Узбекистана завоевала золото на этапе Кубка мира

В столице Бахрейна завершились соревнования этапа Кубка мира среди молодёжи по фехтованию (сабля). Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Выступления сборной Узбекистана завершились успешно.
В частности, квартет Гулистан Пердибаевой, Фернанды Эрреры, Наргизы Жаксибаевой и Самиры Шокировой преодолел всех соперников. Девушкам удалось доказать своё мастерство и завоевать золотую медаль. В финале они победили команду Болгарии со счетом 45:30.
В индивидуальном первенстве Гулистан Пердибаева удостоилась золота, а Фернанда Эррера — бронзы.