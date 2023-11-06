Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: Коммерсантъ

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 6 ноября, погода в Краснодаре и некоторых районах Кубани серьезно ухудшится. В Telegram-канале ЕДДС краевой столицы опубликовали штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Коммерсантъ

До конца дня 6 ноября в Краснодаре могут пройти сильные дожди с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать скорости в 20 м/с.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупреждал, что на юге страны испортится погода. Температурный фон в крае при этом ожидается на 8−10 градусов выше климатической нормы.

Вячеслав Рыжков

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олег Царев дал первый комментарий после покушения
Toyota показала спортивный пикап Tacoma X-Runner
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта