6 ноября, источник: Комсомольская правда
Буря накроет «с головой»: метель и штормовой ветер обрушатся на Хабаровский край 7 ноября
Штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае на 7 ноября.
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Настоящий апокалипсис ждет жителей Хабаровского края в грядущий вторник. Ухудшится погода 7 ноября в Хабаровске и большей части региона. Местами ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду, что по шкале Ботфорта приравнивается к полной буре или сильному шторму.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 7 НОЯБРЯ
Жителям краевой столицы стоит приготовиться к метели. Снег будет идти едва ли не весь день. Вместе с тем погода в Хабаровске 7 ноября будет очень ветреной. Порывы дойдут до 23 метров в секунду.
— На дорогах города ожидается гололед, снежный накат и заносы, — предупредили в Дальневосточном УГМС.
Несмотря на ухудшение погоды, в Хабаровске 7 ноября температура сохраниться в пределах небольшого «минуса». Ночью столбик термометра покажет −6…-8, а днем −5…-7 градусов.
ПОГОДА В РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 7 НОЯБРЯ
Юг региона во вторник тоже накроет метель. Северо-восточный ветер будет доходить до 15−20 метров в секунду, а в Хабаровском районе до 25−28 метров в секунду. С учетом несильного мороза на дорогах образуется гололед. Температура ночью составит −2…-4, а днем −1…-3 градуса.
Сильный снег и метель прогнозируют и центральным районам края. Температура ночью будет −8…-9, а днем −5…-6 градусов. Порывы северного ветра достигнут 15−20 метров в секунду.
Относительно комфортная погода установится только на севере Хабаровского края. Там 7 ноября осадков не ожидается, а максимальная скорость ветра составит 9−14 метров в секунду. Ночью будет −9…-20, а днем −6…-10 градусов.