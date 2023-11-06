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6 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Гродно врачи спасли жизнь женщине с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект помогает белорусским врачам оперативно определить нахождение тромба в организме человека.

Источник: Комсомольская правда

В Гродненской университетской клинике начали применять нейронные сети для диагностики тяжелых заболеваний. Об одном из таких случаев рассказали на телеканале «Мир 24». У женщины случился инфаркт прямо в кабинете стоматолога. Врачи экстренно сделали ей МРТ, а потом результаты исследования загрузили в машину, которая с точностью определила нахождение тромба в организме.

В результате женщина осталась жива. Ее прооперировали, а быстрая помощь помогла сохранить все моторные функции организма.

Медстатистика свидетельствует, что только в Гродненской области таких пациентов поступает около пяти тысяч за год, из них тысяча умирает. Очень важное значение тут играет время. Врачу нужно успеть провести своевременную диагностику инсульта в трехчасовое терапевтическое окно.

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