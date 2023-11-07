03:13 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Яркие моменты первой победы хабаровского «СКА-Нефтяника» в Чемпионате
После кубковых игр хабаровские болельщики с нетерпением ждали главного события этого сезона — начала Чемпионата России по хоккею с мячом.
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Основная интрига — сможет ли обновленный «СКА-Нефтяник» удержать звание чемпиона страны?
И команда в стартовом матче турнира своих болельщиков не разочаровала. Поединок с новосибирским «Сибсельмашем» закончился разгромом гостей — 15:0. И это первый матч Григория Лапина в армейском свитере, который он провел всухую.
Здесь и первый гол Кирилла Девятых, недавно появившегося в Хабаровске, и первая победа Александра Савченко в качестве главного тренера СКА. Сморим, вспоминаем эмоции матча, наслаждаемся и благодарим хабаровский клуб и за игру, и за яркие фотографии встречи.