6 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Ион Чебан — биография
Основные данные биографии молдавского политика Иона Чебана смотрите в подборке Sputnik Молдова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ион Чебан родился 30 июня 1980 года в Кишиневе. Женат, двое детей. Супруга — Татьяна Чебан.
Образование
С 1997 по 2002 год учился в Государственном Университете Молдовы на факультете математики и информатики.
С 2002 по 2003 год проходил обучение в Техническом Университете Молдовы, факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники.
С 2015 по 2018 год обучался в Академии Публичного Управления при президенте Российской Федерации. Специальность — «Государственное и муниципальное управление».
В 2016, 2018, 2019 годах учился в Национальной Школе Управления при премьер-министре Французской Республики, Париж, Французская Республика. В этот же период прошел обучение в Королевском колледже при Институте правительства, Великобритании.
В 2018 году закончил программу магистратуры «Управление проектами и программами» Института государственной службы и управления (ИГСУ РАНХиГС) в России и получил степень МВА.
Профессиональная деятельность:
С 2000 по 2002 год работал в мэрии Кишинева в отделе разработки, координировании проектов и программ, социальная область.
С 2002 по 2004 год — директор департамента проектов, вице-директор, информационная сеть правительства.
С 2004 по 2005 — аппарат президента Республики Молдова, главный консультант, область — внутренняя политика.
С 2005 по 2008 — правительство Республики Молдова, министерство образования и молодежи, глава управления программ для молодежи, вице-министр образования и молодежи.
С 2008 по 2009 — глава секретариата национальной комиссии по европейской интеграции, правительство Республики Молдова.
С 2009 по 2011- консультант, глава кабинета вице-председателя парламента, парламент Республики Молдова.
С 2011 по 2014 и 2014 по 2015 — депутат парламента (XIX-го и XX-го созывов), вице-председатель парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации.
С 2015 по 2019 — председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете, муниципальный совет Кишинева.
С 2016 по 2018 — советник президента по внутренней политике, пресс-секретарь президента Республики Молдова.
С марта по ноябрь 2019 — депутат парламента, избран по спискам ПСРМ.
В октябре 2019 года принял участие в выборах мэра Кишинева, набрал 40,19% голосов и прошел во второй тур, в котором победил с 52,39% голосов.
Стал генеральным примаром молдавской столицы 11 ноября 2019 года, на этом посту находился вплоть до очередных всеобщих местных выборов, на которых победил с первого тура, сохранив кресло мэра.
В декабре 2021 года Ион Чебан объявил о создании Национального альтернативного движения (MAN).