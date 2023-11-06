6 ноября, источник: Комсомольская правда
Дожди и туманы: синоптики рассказали о погоде в Волгограде 7 ноября
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с дождей и тумана.
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Во вторник, 7 ноября, в Волгоградской области ожидаются дожди и туманы. О том, с какой погоды начнется короткая рабочая неделя в регионе сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра.
Осадки выпадут ночью и в утренние часы. Дожди будут короткие и не обильные, но на всякий случай лучше захватить с собой зонтики. А вот туман продержится до середины дня. Водителям стоит учесть погодные условия, чтобы снизить риски опасных ситуаций на дорогах.
Температура в регионе ночью +8…+13, при прояснениях +2…+7 градусов, днем +10…+15 тепла. В Волгограде 7 ноября ожидается ночью +9…+11, днем +12…+14 градусов. Ветер юго-западный и западный, порывы местами достигнут 18 метров в секунду.