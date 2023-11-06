Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: РИА Новости

Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Умер искусствовед, писатель и куратор выставок Аркадий Ипполитов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Российский искусствовед, один из ведущих специалистов в области итальянского искусства XV—XVII вв.еков Аркадий Ипполитов скончался, сообщил в Telegram-канале фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

«Умер Аркадий Ипполитов», — написал он.

Аркадий Ипполитов (родился в 1958 году в Ленинграде) — советский и российский искусствовед, куратор выставок, писатель. Окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств. Сфера научных интересов: итальянское искусство XV—XVII вв.еков, маньеризм, античная и христианская иконография, зарубежное искусство XX века, история мирового кинематографа. В 1978 году поступил на работу в библиотеку Эрмитажа, где проработал почти десять лет. В 1987 году перешел в отдел западноевропейского искусства, позднее был назначен хранителем итальянской гравюры. В 2000-х преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге. С 1993 года — куратор выставок классического и современного искусства в России и за рубежом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта