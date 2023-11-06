6 ноября, источник: РИА Новости
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов
Умер искусствовед, писатель и куратор выставок Аркадий Ипполитов.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Российский искусствовед, один из ведущих специалистов в области итальянского искусства
«Умер Аркадий Ипполитов», — написал он.
Аркадий Ипполитов (родился в 1958 году в Ленинграде) — советский и российский искусствовед, куратор выставок, писатель. Окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств. Сфера научных интересов: итальянское искусство