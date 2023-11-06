12:10 (мск), источник: MOS.Ru

Собянин: В Москве построят спорткомплексы в рамках масштабных инвестпроектов

Почти 20 гектаров земли город выделил с начала года под строительство спорткомплексов в рамках масштабных инвестпроектов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

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«Спортивные объекты появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке, юге и в центре столицы. Среди них центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной в Мещанском районе, комплекс с бассейнами, залами для игровых видов спорта, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией в Раменках, ледовый дворец для проведения соревнований по керлингу в Хорошево-Мневниках, комплекс с ледовой ареной в Хорошевском районе», — рассказал Мэр Москвы.

Город предоставляет участки без торгов под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года, взамен получая новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

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