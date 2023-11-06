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6 ноября, источник: Комсомольская правда

Где в Калининграде привиться от ковида и гриппа на неделе до 12 ноября

В городе продолжают работу пункты вакцинации.

В Калининграде продолжают работать мобильный и передвижные пункты вакцинации. По данным регионального минздрава, с 6 по 12 ноября от коронавируса, гриппа и по показаниям — от пневмококка можно привиться в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30, вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж).

Пункт там работает:

— по будням — с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

— в субботу и воскресенье — с 10 до 18 часов с техническим перерывом с 14.30 до 15.00.

Передвижные пункты вакцинации от гриппа и пневмококка ежедневно открыты на пл. Победы в Калининграде и на парковке возле ТЦ «Балтия-Молл» (Приморское кольцо, 2):

— по будням — с 10 до 17 часов;

— по субботам — с 10 до 16 часов;

— по воскресеньям — с 10 до 15 часов.

Также от гриппа и пневмококка можно привиться в передвижных комплексах по адресам:

— 6 ноября до 17 часов — ТЦ «Понарт» (Киевский переулок, 1);

— 7 ноября с 10 до 17 часов — ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

— 8 ноября с 10 до 17 часов — ТЦ «Понарт» (Киевский переулок, 1);

— 9 ноября с 10 до 17 часов — ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

— 10 ноября с 10 до 17 часов — ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120).

— 11 ноября с 10 до 16 часов — ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1);

— с 10 до 16 часов — ТЦ «СПАР» (ул. О. Кошевого, 37 а);

— 12 ноября — с 10 до 15 часов — ТЦ «СПАР» (ул. О. Кошевого, 37 а).

Помимо этого, привиться можно в поликлинике по месту прикрепления.

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