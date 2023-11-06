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6 ноября, источник: Комсомольская правда

В школах и детских садах Владивостока ввели свободное посещение

Во Владивостоке продолжает бушевать стихия.

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Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке ввели свободное посещение в школах и детских садах во вторник, 7 ноября. В этот день пропуск занятий не будет считаться прогулом. Поэтому родители смогут по ситуации решить, необходимо ли посещать образовательные учреждения в этот день. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Свободное посещение ввели из-за того, что в городе продолжает бушевать стихия. По прогнозу синоптиков, вечером возможны осадки. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха, поэтому есть вероятность образования гололеда.

Все службы переведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости спецтехника предприятия «Содержание городских территорий» приступит к обработке дорог реагентами. И все же родители сами должны решить, есть ли у них возможность отвести детей в школу или детский сад.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что на город за девять часов обрушилась двухмесячная норма осадков. 6 ноября по данным на семь утра выпало 36 миллиметров осадков и еще 30 ночью с 0:00 по 2:00.

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