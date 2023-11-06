6 ноября, источник: МК.RU Крым
В Симферополе побит вековой температурный рекорд
4 ноября в Крыму был побит температурный рекорд 1916 года.
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Так, 4 ноября в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 1,8 градуса. В частности, воздух в крымской столице прогрелся до +24,9 градуса, в 1916 году температура была +23,1 градус. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
Средняя суточная температура в крымской столице также превысила среднюю многолетнюю, и составила 19,5 градусов.