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6 ноября, источник: МК.RU Крым

В Симферополе побит вековой температурный рекорд

4 ноября в Крыму был побит температурный рекорд 1916 года.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°

Так, 4 ноября в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 1,8 градуса. В частности, воздух в крымской столице прогрелся до +24,9 градуса, в 1916 году температура была +23,1 градус. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

Средняя суточная температура в крымской столице также превысила среднюю многолетнюю, и составила 19,5 градусов.

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