«Питомцы в Москве»: в парке «Яуза» открылась тематическая фотовыставка

Одно из правил проекта «Питомцы в Москве»: содержание собак в городе должно быть комфортным как для владельцев, так и для тех, у кого питомцев нет. На фотовыставке первые смогут узнать больше об активном выгуле, а вторые — увидеть жизнь глазами собаководов.
Александр Сапронов.директор парка «Яуза»
Выставка находится у западного входа в парк «Певческое поле», входящий в состав парка «Яуза», неподалеку от перекрестка улиц Кольской и Заповедной. Вход свободный, экспозицию можно увидеть до 30 ноября.
Прогулки с питомцами в столице
В московских семьях живет более миллиона собак. Они приносят радость и позитивные эмоции своим владельцам, но в то же время требуют ответственного отношения. Так, в соответствии с законом, питомец во время прогулки в черте города должен быть пристегнут к поводку, а крупным животным следует надевать намордник. При этом собаки — очень активные звери и им жизненно необходимо регулярно бегать и играть на открытом воздухе, чтобы высвободить энергию и оставаться здоровыми.
В рамках программы «Мой район» провели исследование, которое показало, что две трети москвичей хотели бы иметь удобное место для безопасных прогулок с собаками в шаговой доступности от дома. Так в 2021 году появился проект «Питомцы в Москве». В его рамках обновляют городскую инфраструктуру, рассчитанную на собак и их владельцев.
В районах столицы строят новые и модернизируют существующие площадки для выгула питомцев. Все они соответствуют единому стандарту, проектируются с учетом рекомендаций кинологов, оснащены современным оборудованием: популярными тренажерами для дрессировки, удобными скамейками с навесами, входом-тамбуром с двойными воротами. Примеры организации таких пространств представлены на выставке в парке «Яуза», а специальный QR-код поможет посетителям перейти на страницу с подробной информацией о том или ином объекте.
За время работы программы в Москве появилось 59 новых площадок, 26 из них создали в 2023 году. В их числе парк для кинологических и выставочных мероприятий на Кольской улице в Бабушкинском районе. Раньше на этом месте находились автосервисы. Затем территория вошла в состав парка «Яуза» и была модернизирована. С участка убрали строительный мусор, снесли старый бетонный забор. При участии специалистов Российской кинологической федерации здесь обустроили две площадки для тренировки собак и большую территорию для проведения соревнований с трибунами на 170 человек, она занимает 1,3 гектара.
Сегодня это один из самых крупных и удобных в России парков, где можно погулять с собакой или заняться ее дрессировкой. Планируется, что тут будут проводить крупные кинологические соревнования.
«Открытие новой площадки в парке “Яуза” — еще одно подтверждение того, что дог-френдли-культура сейчас стремительно развивается. Городская среда становится более комфортной и дружелюбной по отношению к собаководам. Это очень важно для поддержания принципов ответственного собаководства и бережного отношения к домашним питомцам», — отметили в пресс-службе Российской кинологической федерации.
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На северо-востоке столицы поэтапно создается крупнейшая в Европе рекреационная экологическая зона — парк «Яуза». После полного благоустройства протяженность парка составит около 20 километров, а площадь — более 380 гектаров. Он разместится на участке от МКАД до Ростокинского акведука, свяжет парк «Лосиный Остров», Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук, парк «Сокольники» и ВДНХ и пройдет по территории 10 районов.
Уже благоустроенные участки парка полюбились жителям и гостям столицы. Начиная с 2016 года в порядок привели территории вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Тенистого проезда и возле Ростокинского акведука, сквер у Лазоревого проезда, парк «Сад будущего», участок вдоль Заповедной улицы, долину реки Чермянки, парк спорта «Яуза» и другие площадки.
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В рамках программы «Мой район» в Москве создают комфортную городскую среду для жителей всех районов. В столице приводят в порядок дворы и скверы, благоустраивают улицы, площади и парки, а также строят современные объекты социальной инфраструктуры.
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