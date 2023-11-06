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6 ноября, источник: Piter.tv

Олени трапезничают в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке показали трапезу северных оленей.

В Ленинградском зоопарке заглянули на трапезу северных оленей, чтобы поделиться с вами уникальным зрелищем и звуками, которые издают эти копытные, пока ждут своей порции еды. Об этом рассказали в социальных сетях зоппарка.

Северные олени, известные своими громкими голосами, начали издавать различные звуки — от нежных и мелодичных до громких и пронзительных. Некоторые олени даже начали танцевать, высоко поднимая свои передние ноги.

Если вы когда-нибудь окажетесь в районе северных оленей, обязательно загляните на их трапезу — это незабываемое зрелище, по мнению сотрудников зверинца.

Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке на Спасском переулке 13-летнюю девочку укусил енот.

Олени трапезничают в Ленинградском зоопарке
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6 ноября© Piter.tv
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