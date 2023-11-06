6 ноября, источник: Сиб.фм
«Цены на такси выросли»: где бросают автомобили пассажиры из Толмачёво
Пассажиры аэропорта Толмачёво в Новосибирске вынуждены платить бешеные деньги за парковку или идти с чемоданами за несколько сотен метров.
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Сиб.фм уже рассказывал о том, как таксисты готовы подраться за клиентов в аэропорту Толмачёво. По большому счёту это происходит и из-за того, что парковка у воздушной гавани — очень дорогая.
Таксистам заехать на территорию вокзала можно только на 15 минут, далее включается счётчик, и каждый час ожидания обойдётся 400 рублей. Суточная оплата стоит 1 500 рублей.
Ценник на такси начинается от 600 рублей и может в час пик достигать 1 400 рублей. Многие пассажиры стали предпочитать и общественный транспорт, особенно если багаж — не тяжёлый. От центра Новосибирска до Толмачёво по расписанию ходит экспресс и маршрутки.
«На такси ещё в начале сентября поездка обходилась гораздо дешевле. Цены значительно выросли», — отмечают те, кто регулярно летает.
Тем же, кто решил добраться до аэропорта имени Александра Покрышкина на машине, приходится оставлять автомобиль в 300 метрах от шлагбаума на бесплатной парковке. Также некоторые водители стараются максимально близко подъезжать к шлагбауму, из-за чего образуются пробки.
Напомним, 22 октября 2023 года в Толмачёво был зарегистрирован очередной рекорд: пассажиропоток составил 7,6 млн человек ещё за 70 дней до наступления Нового года.