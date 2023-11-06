6 ноября, источник: Комсомольская правда
Яркое красно-зеленое северное сияние озарило небо в Ленобласти
Северное сияние наблюдали во многих регионах России из-за мощной магнитной бури.
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Магнитная буря наблюдалась на Земле 5 ноября. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» ее интенсивность к вечеру воскресения достигла уровня G3, что является сильным. В такой ситуации было возможно образование полярных сияний. И они действительно произошли. И даже не только в регионах, где часто его наблюдают, но и в других субъектах России.
Конечно, это явление затронуло и Ленобласть. Фотографиями местные жители начали делиться в социальных сетях. Но, как пишут охотники за северным сиянием, из-за пасмурной погоды не удалось запечатлеть это явление во всей красе. Однако все же понаблюдать за красно-зелеными переливами получилось.
— Северное сияние разукрасило небо под Петербургом, — написали очевидцы в группе «Кудрово online» в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что северное сияние наблюдали во многих регионах России. Например, красное свечение видели в Новгородской, Новосибирской, Свердловской, Рязанской, Калужской областях, Республике Башкортостан, Крыму и других субъектах страны. Некоторые из жителей видели это явление впервые в своем регионе.