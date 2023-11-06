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6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews

Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте остается высоким — Узгидромет

Специалист Узгидромета рассказал об уровне загрязнения воздуха в Ташкенте.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Uznews

Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте в начале ноября колеблется от 10 до 20. Об этом сообщает УзА со ссылкой на начальника отдела Узгидромета Хумоюна Магрипова.

Отмечается, что согласно наблюдениям, сделанным экспертами в 10:00 6 ноября, Ташкент занял 7-е место по загрязнению воздуха.

Уровень загрязнения воздуха достиг 150.

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