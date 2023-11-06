6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте остается высоким — Узгидромет
Специалист Узгидромета рассказал об уровне загрязнения воздуха в Ташкенте.
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Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте в начале ноября колеблется от 10 до 20. Об этом сообщает УзА со ссылкой на начальника отдела Узгидромета Хумоюна Магрипова.
Отмечается, что согласно наблюдениям, сделанным экспертами в 10:00 6 ноября, Ташкент занял 7-е место по загрязнению воздуха.
Уровень загрязнения воздуха достиг 150.